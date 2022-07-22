美國為遏止大陸在半導體產業崛起的趨勢，近年頻繁向荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）施壓，要該公司停賣機台給大陸。艾司摩爾則表示，如果美國迫使公司做這件事，一旦停止向大陸出售主流微影設備，全球半導體供應鏈將面臨中斷。

根據《日經亞洲》(Nikkei Asia)報導，因為美國施壓，自2019年底以來，艾司摩爾一直被阻止向陸廠包括中芯出口最先進的極紫外光（EUV）微影設備，因為美國和北京的緊張關係日益加劇，美國再度向艾司摩爾施壓，要求其停止向大陸出售成熟製程所需的深紫外光（DUV）微影機台。

艾司摩爾執行長溫寧克（Peter Wennink）表示，美國政界人士不時就會提議限制向大陸出口DUV的計畫，但他認為，各界需要意識到，大陸現在是半導體產業的重要參與者，如果禁售令擴大，全球半導體供應鏈也將面臨危機。

美國財經媒體先前報導，美國官員提出的禁售討論，如果荷蘭政府同意，目前禁止出售至大陸的晶片製造設備範圍和類別將進一步擴大，可能令大陸晶片製造商中芯國際、華虹半導體等受到沈重打擊。消息人士指出，深紫外光（DUV）微影機台設備所用於的晶片製程技術，比先進技術落後，但仍是成熟製程晶片最常用的設備，用於製造汽車、手機、電腦、機器人等。