新北市新店警方昨（21）日跨轄至永和區偵辦毒品案件，見到通緝犯駕駛的車輛出現時，上前包夾欲攔下查辦，但對方卻踩下油門，加速衝撞偵防車後逃逸，行徑十分囂張，後續嫌犯將車棄於中和一處停車場內，警方表示將持續追緝，務必會將犯嫌逮捕歸案。

新店分局偵查隊及安康所員警共6人，昨日下午1時許鎖定王姓毒品通緝犯（43歲，男）的車輛，循線跟監約半小時左右，在永和區保平路一帶見時機成熟，以兩車包夾的方式，要將王嫌車輛攔停。

毒犯加速衝撞偵防車後逃逸。（警方提供／李奇叡新北傳真）

王嫌將駕駛的車輛棄置在中和區中山路二段312巷內一處停車場。（警方提供／李奇叡新北傳真）

孰料王嫌不從，衝撞偵防車後加速離開現場，造成一輛偵防車右前門凹陷，另一輛則是前保險桿受損。過程中員警並未鳴槍，也無人員受傷，新店分局立即通知相關管轄分局永和、中和分局警力協助，偵查隊長蔡調坤則率員前往採證、偵辦。

據了解，王嫌當時車上還有另一名女子，警方擴大調閱監視器，發現王嫌將駕駛的車輛棄置在中和區中山路二段312巷內一處停車場後，逃離現場。新店分局偵查隊鑑識小組採證後，目前已積極追查，務必要將在逃王嫌逮捕歸案。