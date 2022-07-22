陳子玄出道多年演出不少人氣本土劇，加上擁有甜美臉蛋與清新氣質，備受觀眾喜愛，不時會在社群平台分享生活點滴的她，近來收到信用卡於海外扣款通知，才驚覺卡片遭到盜刷，接著更揭發犯罪集團的慣用手法，呼籲網友多加留意。

陳子玄昨（20日）深夜手機突然收到一筆海外刷卡通知，消費金額是955元台幣，跟銀行專員反應此事後，才得知卡片遭到盜刷，對此，她疑惑表示怎麼會有這種狀況發生?銀行專員解釋目前盜刷集團慣用手法就是會先刷小筆金額試看看，至於卡號如何外流？對方解釋部分集團會隨機測試，但此發生機率較小，不過若在小網站刷卡消費，就很容易外洩。

陳子玄透露銀行專員表示在小網站消費，卡號很容易外洩。(larachen1124 IG)

陳子玄隨後透露銀行後續處理狀況，她表示目前已經接到電話，該張信用卡已經被停掉，接著也提醒所有人要多注意，以免損失更多金額。

陳子玄近來工作滿檔，健康狀況也亮起紅燈，她透露之前因空腹吃炸物，竟胃痛到掛急診，醫生照完胃鏡診斷是糜爛性胃炎，讓她再也不敢空腹亂吃東西，對此，營養師趙函穎補建議空腹整天就別吃油炸食物，因為所有脂肪都會堆積在肚子部位，也提醒所有人「所謂的內臟脂肪，其實是比一般囤積在四肢的脂肪更容易有三高風險」。