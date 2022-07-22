國民黨立委江啟臣今針對防疫議題公布最新民調，數據顯示，目前有5成3民眾不滿意政府防疫政策，5成4不滿意疫苗採購政策，且有6成1民眾不相信政府每天公布的染疫及死亡人數；因此，有6成3的民眾對政府防堵BA.4、BA.5沒信心。與會的民進黨前立委沈富雄直言，這樣的結果，跟原本的預料確實沒有差很多。

兼任啟思民本基金會董事長的江啟臣，今偕同沈富雄、新光吳火獅紀念醫院行政副院長洪子仁等人，公布啟思民本基金會最新防疫議題民調。

江啟臣表示，民調顯示，目前民眾對政府防疫表現，有45.3％滿意，53.8％不滿意；42％滿意陳時中擔任指揮官任內的表現，56.1％不滿意；對於疫苗採購政策，有44.2％滿意，54.4％不滿意；針對遺體火化之亂，有64.1％認為是因指揮中心指引不明所導致；對於指揮中心每天公布的確診數及染疫死亡數，35.6％相信，61.2％不相信，顯示民眾認為染疫黑數與超額死亡是確實存在。

江啟臣也指出，對於BA.4、BA.5病毒的入侵，有35％民眾對政府防堵政策有信心，63％沒信心。對於政府近期安排衛福部長、防疫指揮官分別由薛瑞元、王必勝出任，37.7％表示滿意，45.2％不滿意。

在紓困振興政策部分，江啟臣說，有38.2％滿意，57.3％不滿意，顯示8400億的錢花完後，卻有近6成民眾不滿意。

江啟臣說，台灣疫情的爆發時間，都是晚於多數國家，但按理說考題既然是一樣的，為何我們的答案卷寫得亂七八糟？顯然政府沒有藉由別人的經驗來優化政策，進而現在多數民眾面對BA.4、BA.5病毒時會缺乏信心。

沈富雄表示，今天的民調結果，跟他預料確實沒有差很多。他強調，以前王必勝在陳時中底下做事，就算有不同意見也不敢講，現在當了指揮官，從宣布口罩解禁來看，顯示他做決定的「政治考量」比較低，這點比陳時中好多了。

啟思民本基金會執行長黃子哲說，從民調來看，民眾對中央政府的防疫表現是打了不及格的分數，但民進黨依然提名陳時中參選台北市長，這就是橫才入灶，擺明把台北市民當塑膠。