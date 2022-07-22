Snap盤後發布的業績令人失望，引發社群媒體股集體下挫，美東時間周五凌晨那斯達克指數期貨走弱。

目前道瓊指數期貨微跌0.04%，標普500指數期貨跌0.32%，那斯達克100指數期貨跌0.68%。

社群平台Snapchat母公司Snap上季營收獲利不如市場預期，凸顯出經濟轉弱對社群媒體造成的衝擊，該公司並以當前環境「極具挑戰」為由拒絕提供營運預測，周四Snap盤後股價崩跌26.8%，並拖累其他社群媒體股下挫。

臉書母公司Meta Platforms、谷歌母公司Alphabet、推特和Pinterest等社群媒體股盤後市值總計蒸發約800億美元。Spotify、Shopify和Roblox等成長型股票亦受波及，均下挫約3%。

追蹤那斯達克指數的ETF基金Invesco QQQ Trust盤後跌0.72%。

Snap表示，一些廣告主仍然面臨供應斷鏈和缺工等問題，在通膨創新高之際，許多廣告主正苦於成本不斷攀升，導致廣告方面的支出縮水。

Snap第二季營收年增13%，為11.1億美元，仍然低於分析師已經調降預測的11.4億美元。第二季經調整後每股虧損為2美分，超出市場預期的每股虧損1美分。

作為第一家公布財報的主要社群媒體公司，Snap的壞消息似乎破壞了這幾天由科技股帶頭衝高的格局。

受特斯拉上季獲利意外強勁及股價大漲近10%帶動，周四那斯達克指數收漲1.36%，連漲第3天，且表現優於道瓊指數（收漲0.51%）和標普500指數（收漲0.99%）。

美國運通、Verizon和推特排定於周五盤前公布業績，將成為市場關注焦點。