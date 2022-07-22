社群平台Snapchat母公司Snap上季營收獲利不如市場預期，凸顯出經濟轉弱如何衝擊社群媒體的慘狀，該公司並表示當前環境「極具挑戰」，因此不提供營運預測，受此打擊，Snap周四盤後股價崩跌26.79%，拖累其他同業股價全面下挫。

今年以來Snap股價已經下跌逾70%。

Snap財報敲響了線上廣告銷售放緩的警鐘，投資人擔心其他社群平台也將受到打擊。臉書母公司Meta Platforms、谷歌母公司Alphabet、推特和Pinterest盤後分別下跌5%、3%、1.9%和6.9%。Alphabet市瞬間蒸發逾400億美元，Meta市值減少約250億美元，Snap市值蒸發70億美元，這些高度仰賴線上廣告業務的社群媒體股市值總計崩跌約800億美元。

其他成長型股票亦受到波及，Spotify、Shopify和Roblox盤後均下挫約3%。

Snap表示，一些廣告主仍然面臨供應鏈中斷和勞動力短缺等問題，在通膨創新高之際，許多廣告主正苦於成本不斷攀升，導致廣告方面的支出縮水。

Snap宣布，為了加快成長速度，公司將大幅放緩人員招聘，並將投資廣告業務，並尋找新的收入來源。

Snap是第一家公布第二季財報的主要社群媒體公司，緊接著由推特在周五公布成績單。

由於通膨持續升高與其他經濟問題導致各家品牌削減行銷預算，投資人預期社群媒體今年的廣告收入將創下史上最疲弱的增長。

Snap第二季營收年增13%，為11.1億美元，仍然低於分析師已經調降預測的11.4億美元。第二季經調整後每股虧損為2美分，超出市場預期的每股虧損1美分。

該公司表示，目前為止第三季營收與去年同期持平。分析師預期該公司第三季營收成長18%。

Snap在法說會之前表示，不管當前面臨什麼阻力，我們對於現在拿出的成績並不滿意。

該公司表示，蘋果改變iPhone隱私規定、宏觀經濟的挑戰，以及廣告市場的競爭日益激烈且成長乏力，導致公司的收入增長大幅放緩。

Snapchat第二季每日活躍用戶較去年同期成長18%，為3.47億個，超出市場預估的3.44億用戶。

Snap正積極投資擴增實境（AR）技術與廣告。但Insider Intelligence首席分析師Jasmine Enberg表示，當行銷預算被砍時，這類較新的廣告往往首當其衝。

Snap並宣布，執行長Evan Spiegel和科技長Bobby Murphy已經同意至少留任到2027年1月1日，且接受年薪1美元，並放棄股票薪酬。

此外，該公司宣布一項最高達5億美元的股票回購計畫。