林志穎今（22）日開特斯拉載兒子行經桃園蘆竹區，突因「不明原因向右偏移」導致自撞分隔島，車輛起火燒剩骨架，林志穎傷勢嚴重，兒子則輕傷；網路上掀起不少討論，有網友認為車輛右偏應該與台灣特斯拉最後開放車主購買「增強版自動輔助駕駛（EAP）」有關，其中又以「自動變換車道」功能最相關。

該網友在PTT上發文說，依照林志穎的駕駛技術應該是沒什麼問題，他因此猜想是不是與台灣特斯拉最近開放購買EAP了(Enhanced AutoPilot)有關，因為進階版的「自動輔助駕駛」多了自動輔助導航駕駛、自動變換車道、自動停車、召喚、智慧召喚等功能，原PO問林志穎當時「可能是在測試這些功能？」

網路上掀起不少討論，有網友認為車輛右偏應該與台灣特斯拉最後開放車主購買「增強版自動輔助駕駛（EAP）」有關，其中又以「自動變換車道」功能最相關。（翻攝自PTT）

原PO特別將「自動變換車道」作為重點，其他網友紛紛留言「公路測試這個？還有小朋友」、「可是他在市區開，不能開自駕系統吧」、「台灣EAP/FSD只能在高速公路使用，不知道要問啊」、「你是不是ACC、EAP分不清楚」、「公路測試這個？還有小朋友」。

根據影片顯示，林志穎轎車在中正北路迴轉後，車速不快卻因不明原因往車道右邊偏離，接著撞上分隔島號誌起火。目前台灣特斯拉有2種自駕方案，為增強版自動輔助駕駛（EAP）與全自動輔助駕駛（FSD），分別為11.1萬、22.2萬，但台灣現行法規並未開放全自動駕駛，駕駛仍需握方向盤、注意車況。