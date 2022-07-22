Punjab CM Bhagwant Mann drinks a glass of water from Pavitar Kali Bein Sultanpur Lodhi, Today was the 22nd Kar Sewa Anniversary of Kali Bein - Guru Nanak Dev ji attained enlightenment after taking a bath in the Kali Bein pic.twitter.com/gkjXIpAiLU — Gagandeep Singh (@Gagan4344) July 17, 2022

印度北部旁遮普邦(Punjab)第一部長巴格旺曼(Bhagwant Mann)週日出席卡利貝恩聖河（Kali Bein）22周年紀念活動，為了向民眾證明水質仍維持相當乾淨，拿了杯子親自彎腰取水試飲，過了2天後卻傳出他因肚子痛被送往醫院。

根據《印度斯坦時報》(Hindustan Times)報導，錫克教的傳說提及卡利貝恩聖河（Kali Bein）是宗師古魯那納克(Guru Nanak)獲得啟蒙的地方，小時候常在河流洗澡，某天古魯那納克突然憑空消失，直到3天後才返家，從此秉持「只有一位上帝，沒有印度教和穆斯林」。卡利貝恩聖河位於旁遮普邦，因水質富含的礦物質反射呈黑色，字面上意思「黑色河流」而得名。

22年前，這條聖河多是工業廢水的匯集處，長期受汙染、四周長滿了雜草，在沒有政府的幫助下，靠著官員和環保人士的努力下整頓復興，成為印度人民運動的首例，每年都會在這舉行慶祝。

影片可以看到，旁遮普邦(Punjab)第一部長巴格旺曼受邀參加22周年活動，為了展現眾人不遺餘力維護聖河整潔，他彎下腰從河中取一杯水，眾目睽睽下直接乾杯，疑似面有難色，不知道是享受淨化過程，還是快不行了。消息人士透露，週二巴格旺曼在家中因為腹部劇烈疼痛，凌晨緊急被專機送往德里醫院治療，檢查結果為胃部感染，現已出院。