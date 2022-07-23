國道1號南下197.2公里彰化路段，今（23日）上午8時許發生5部小客車追撞事故，事故已經排除，目前無人受傷，由於車禍佔用內線2線車道，後方一度回堵8里，車流仍在疏散中，車速40以下，請用路人提早改道，小心駕駛。

國1南下五股段5車連環撞 國光客運 6人受傷車流紫爆
金門2機車相撞 2金大外籍生1高中生受輕傷
國3北上17.9K南深路段 8車連環撞釀5傷
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