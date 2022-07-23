國1南下彰化段5車連環撞！後方回堵8公里 11:342022/07/23 中時新聞網 高佩琦 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1南下197.2公里彰化路段，今上午8時許發生5車連環撞事故，後方車流回堵8公里。（圖／翻攝自高公局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下197.2公里彰化路段，今（23日）上午8時許發生5部小客車追撞事故，事故已經排除，目前無人受傷，由於車禍佔用內線2線車道，後方一度回堵8里，車流仍在疏散中，車速40以下，請用路人提早改道，小心駕駛。 國1南下五股段5車連環撞 國光客運 6人受傷車流紫爆 金門2機車相撞 2金大外籍生1高中生受輕傷 國3北上17.9K南深路段 8車連環撞釀5傷 #後方 #回堵 #事故 #國1南下 #5車連環撞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園騎士撞車滿臉血 休假消防員出手神救援 15:402022/07/20 社會 高雄上半年側撞釀23死 直行機車狂撞右轉轎車 13:292022/07/20 社會 國3北上8車追撞 5人受傷幸無生命危險 14:182022/07/19 社會 增設七堵匝道可行研究招標 蔡適應：盼紓解車流回堵 15:572022/07/14 生活 國1三義段2貨車追撞 釀車流回堵逾3公里 17:182022/07/22 社會 不是小動物！拖板車撞歪電桿畫面曝 高雄132戶下午停電 13:212022/07/14 生活 國1岡山路段6車連環車禍 被撞女駕駛測出有酒精反應 10:382022/07/20 社會 休旅車國道追撞施工防撞車 車頭凹陷駕駛輕傷送醫 15:422022/07/19 社會 機車後座男手機「放背後」顯示1畫面 網笑：生命受威脅 21:032022/07/16 社會 林佳龍挨批「揹著人命還消費恩恩案」 他：太魯閣號事故後兩手一攤辭職 12:082022/07/18 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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