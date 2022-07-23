國道1號南下197.2公里彰化路段，今（23日）上午8時許發生5部小客車追撞事故，事故已經排除，目前無人受傷，由於車禍佔用內線2線車道，後方一度回堵8里，車流仍在疏散中，車速40以下，請用路人提早改道，小心駕駛。