楊貴媚（左起）、鍾欣凌、嚴藝文在節目中曬出少女照片。（公視提供）

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文為宣傳實境節目《老少女奇遇記》上公視《36題愛上你》，除了互爆對方錄影糗事，笑鬧間還分享各自「螢幕初吻」。

鍾欣凌先爆料拍攝《老少女》時，有一回被帶去浮潛，大家得下船在海上漂，超怕水的嚴藝文任憑潛水教練怎麼喊「沒事、放鬆」，都想緊緊抓住船。到了海上，鍾欣凌說：「最後游泳圈來的是小小、扁扁。」以為會有大游泳圈的嚴藝文看了驚聲尖叫。

鍾欣凌形容嚴藝文的尖叫聲讓人以為她在海上生小孩。節目現場，回想當時的窘樣，嚴藝文遮臉笑說面臨崩潰邊緣時，應該有對導演講了一些不禮貌的話。

看似膽大的嚴藝文不僅怕水、怕搭小飛機、沒想到連毛茸茸的小鴨都怕，她在實境節目上克服這些心理障礙，讓主持人炎亞綸看了都說：「我可以確定她當時答應媚姊接拍的電話，應該是鬼迷心竅。」嚴藝文卻說：「媚姊那時都沒講有這些。」而鍾欣凌則說楊貴媚是師姐，不好意思不答應，搞笑說還有房貸要。

節目中也秀出3位年輕時期照片，清新的樣貌讓炎亞綸驚呼：「媚姐真的好清秀。」3人更在節目上披露各自「螢幕初吻」，楊貴媚先說是「李行導演的電影，是給秦漢」，嚴藝文聽到是70、80年代「男神」演員，驚呼：「太爽了吧！」鍾欣凌則大叫：「秦漢耶！」讓楊貴媚聽了沒好氣地說：「到底是秦漢很爽還是我很爽？我的初吻耶！」

鍾欣凌則表示螢幕初吻是大學時拍攝廣告，在棚內導演「老公抱抱老婆、老公親老婆」的指令下，冷不防就被奪走螢幕初吻，但她說：「那男的還蠻帥的，所以我OK。」嚴藝文自招螢幕初吻還沒獻出去，但炎亞綸說她身兼導演、編劇，又能演，其實可以「自肥」，讓嚴藝文笑稱：「怕那意圖太明顯會被人家瞧不起。」訪談將於明（24日）晚9點在公視首播。