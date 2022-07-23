飼養毛孩作伴成為當今主流，寵物食品標示不實案卻逐年增加，台北市議員楊靜宇質疑，北市動保處作為主管機關，每年卻只抽檢不到30家，稽查率僅千分之八，罰處還輕輕放下，僅用行政指導輕縱了事，痛批市府棄寵物食安於不顧。對此，動保處允諾加強宣導查核次數，並製作不合格業者名單追蹤列管。

楊靜宇指出，動保法明訂，寵物食品製造、加工或輸入應向中央主管機關的農委會申報，實際上街查看，卻發現銷售亂象百出，甚至連包裝、標示全無的黑心食品都能在市售通路或網路隨意販賣，要遏止不肖業者大賺黑心錢，只能仰賴主管機關稽查，豈料北市作法荒腔走板。

楊靜宇舉例，全市約有2901家店從事寵物食品販賣，動保處每年稽查數卻從2019年的25家、2020年的24家，去年更是低落到只剩11家，稽查率僅千分之八，約要花116年才能稽查完畢。更扯的是，去年稽查的109件商品，竟有85件來自特定4個店家，比率高達78％。

楊靜宇批評，動保處對社群網站上販售黑心產品的業者竟束手無策，甚至要求檢舉人提供犯嫌個資，變相為網路通路提供保護傘。即使有不良商家被抓包，但依法只要限期改善，即可用行政指導免罰，他要求動保處應對店家展開全面稽查，保障毛孩食安。

對此，動保處澄清，北市自2011年來持續主動抽驗市售寵物食品，結果皆符合法定標準，近3年來尚未發現危害毛孩健康的食品。另外，去年109件商品中共查獲33件標示不符或未依法申報，已要求業者限期改善，後因配合狀況良好，尚無被裁罰情形。

動保處允諾，未來將加強市售寵物食品店家宣導和查核次數，並依12行政區平均分配店家數，同時將不合格的業者、產品生產製造商造冊列管，加強追蹤查核標示及申報情形。