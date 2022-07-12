高雄市動保處12日接獲高雄市關懷流浪動物協會通報，指控高雄梓官1名飼主長期放任比特犬攻擊流浪犬，還將流浪犬被咬死的影片PO上臉書炫耀，12日高雄市動保處會同當地警方，找到飼主劉先生並製作筆錄，飼主竟稱「案發那天不知狗突然跑出去且咬死浪犬，事發後他已將比特犬放走。」因涉及違反多條動物保護法規範，高市府後續將依動保法重罰飼主，並追查被棄養比特犬去向。

據該協會表示，有民眾於梓官人臉書表示近日有人特地載比特犬去咬老浪浪，浪浪最後被他丟到水裡滅屍，並將咬死浪浪的影片PO上臉書，檢附影片為疑似比特犬狂咬犬隻，高市動保處接獲通報即啟動調查機制。

據了解案發地點位於梓官，高市動保處12日找到飼主劉先生，他稱「案發那天不知狗突然跑出去且咬死浪犬，事發後，他已將比特犬放走。」

高市動保處表示，依據錄製影片中人聲疑似飼主在現場，比特犬未植入晶片登記，最高可依法裁罰1.5萬元；比特犬於公共區域或公眾得出入之區域，未依規定戴透氣口罩及繫1.5公尺內牽繩，最高可裁罰15萬元。

案發後將比特犬放走，涉及棄養最高可裁罰15萬元，同時函文當地派出所針對飼主通訊及戶籍地址附近，調閱監視器來查明比特犬的去向；另飼主疑似在現場故意放縱比特犬咬死浪浪，將依動保法第25條移送檢調單位調查。本案因涉及違反多條動物保護法之規範，後續將依動保法裁罰。

高雄市動物保護處長葉坤松呼籲民眾，若是發現比特犬蹤跡，小心不要靠近犬隻，並請即刻打1999通報動保處，另請勿騷擾、虐待及傷害動物，若是有發現有類似行為可直接跟在地派出所報案或通報動保處，動保處後續會持續追查。依動保法第6條規定任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，最重可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。(記者張雅雲/高雄報導)