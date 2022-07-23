藝人林志穎昨（22）日駕駛白色特斯拉Model X電動車，行經桃園蘆竹區中正北路時，意外撞上分隔島起火燃燒，新聞曝光後引發網友關注。一名母親就對兒子機會教育，若母子倆同時發生意外「不要管媽媽」，沒想到兒子聽完這番話瞬間淚崩，反應讓人超揪心，更讓許多網友感動直呼「沒白養」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，在看了林志穎的車禍新聞後，剛好藉著這個機會叮嚀自己年幼的兒子，「如果媽媽開車載你，也發生撞車起火，你一定要趕快解開自己的安全帶，趕快下車靠著人行道或往邊邊跑去，不用管媽媽」。

沒想到兒子聽完原PO愛的叮嚀後居然瞬間臉垮，豆大的淚珠順著稚嫩的臉龐滑落，抱著原PO嚎啕大哭：「我怎麼可能不管你！你不要叫我不管你！」兒子單純樸直的反應，讓原PO覺得既感動又好笑，連忙安撫才讓他停止哭泣，「深深感受到，他對我的依賴及滿滿的愛，被他死黏著失去自由的辛苦都值得了」。文末原PO也補充，在兒子哭完後，有再次教育「要他第一時間逃生，記得還要找路人救我」。

貼文一出，讓許多網友感到揪心，紛紛留言「完了，我要噴眼淚了」、「媽媽辛苦了，弟弟超棒的」、「沒有白養了」、「再辛苦都值得了」、「看完眼眶紅了」。除此之外，也有家長笑說，「再過幾年台詞就不一樣了」、「上高年級就變心啦！」、「希望10年後妳再問他一次，他給出一樣的答案」。