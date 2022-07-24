大甲警分局長吳燕山今天協同台中市長美國際聯青社等，不畏酷熱天氣，前往拜訪轄內弱勢家庭，表達關懷之意。（民眾提供）

近年來受到新冠肺炎疫情衝擊社會經濟，許多家庭生計受到嚴重影響，生活頓時陷入困頓亟需救助。大甲警分局員警除致力於治、交安維護工作外，更積極運用警勤區訪查等勤務機會，主動發掘民瘼協助爭取社會各界資助；今天前往致贈慰問金、白米及營養品等物資，期能如及時雨幫助貧困度過難關。

大甲警分局長吳燕山，今天協同台中市長美國際聯青社等，不畏酷熱天氣，前往拜訪轄內弱勢家庭，表達關懷之意；並致贈慰問金、白米及營養品等物資，期能及時幫助弱勢家庭暫度難關。

民眾指出，受到疫情影響，嚴重衝擊到弱勢加庭的生活及收入，加上近日內天候酷熱，連要出門做資源回收都惟恐中暑，所幸社會公益慈善團體如及時雨伸予援手，讓他們能暫度難關。

吳燕山強調，警察作為人民保母，必須時時走入社區與居民密切互動及交流，了解地方大小事，透過平時與公益團體所建立的夥伴關係，給予民眾適時、適切協助；期盼未來能有更多公益資源及善心志士，與警方一起投入弱勢關懷工作，營造良善的社會環境。