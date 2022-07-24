全台16家醫療院所24日同步做免費腹部超音波檢查，民眾在好心肝診所外排隊做腹部超音波。（陳君瑋攝）

全台16家醫療院所24日同步做免費腹部超音波檢查，民眾在好心肝診所排隊做腹部超音波。（陳君瑋攝）

全台16家醫療院所24日同步做免費腹部超音波檢查，好心肝診所醫師在幫民眾做腹部超音波。（陳君瑋攝）

全台16家醫療院所24日同步做免費腹部超音波檢查，民眾做腹部超音波後在好心肝診所聽取報告。（陳君瑋攝）

全台16家醫療院所24日同步做免費腹部超音波檢查，3小時內完成3205人，肝基會總執行長楊培銘（右起）、肝基會董事長許金川、肝基會醫療事業發展執行長李懋華、好心肝診所院長邱世賢、肝基會執行長粘曉菁合影。（陳君瑋攝）

基會24日結合世界肝炎日，在全台北、中、南、東16家醫療院所，動員近60位的肝膽腸胃專科醫師與400多位護理人員與志工群，為40歲以上民眾舉辦大規模免費腹部超音波肝癌篩檢，3小時為3205人做肝、膽、胰、脾、腎臟的腹部超音波檢查。

肝基會總執行長楊培銘教授指出，統計這次篩檢總共有3205名受檢者，檢查有異常者高達2654人（82.8％）。其中82位疑似有肝癌或性質不明肝腫瘤，有6位肝硬化，有290人為肝實質病變，另有705人為良性肝腫瘤。值得注意的是，有1833位受檢民眾有脂肪肝，比率高達57.2％。

此外，脾臟腫大者31人，膽息肉有329人，其他腹部腫瘤（胰、脾、腎臟等）有47人，肝內鈣化點、膽結石、胰、脾、腎囊腫與腎結石等其他問題有1024人。 肝基會總執行長楊培銘教授表示，面對肝癌的不二法門，就是在腫瘤還沒有長大、出現症狀之前就先找到它。若發現時已是晚期，不管是化療、標靶治療的效果皆不佳，因為肝癌不像一些其他癌症與固定基因有關，其真正的致病因子仍未找到，治療上較難以突破。

不過，近年發展的免疫療法單獨或加標靶治療的組合療法，藥物有效率已推進至20～30％，病友應抱持希望。此外，針對肝癌治療卻不斷復發的病人，也可以考慮肝臟移植，復發機率可大幅降低。