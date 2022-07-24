民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文門及新竹棒球場事件，引發爭議，林智堅今(24日)召開記者會澄清論文門，並對新竹球場事件致歉，同時也在臉書上自曝求學的心路歷程。根據本報2018年獨家報導，林智堅曾與綜藝天王吳宗憲在1998年國片《超級天兵之機車班長》中尬戲，青澀照片也曝光。

林智堅今日在臉書上自爆，過去他在求學時期，錯過了學習的黃金時間，當時也跟許多年輕人一樣，曾經迷惘，甚至對學習放棄。而林智堅在高中畢業後，大學沒考上就去當兵了，退伍之後很想要再回到學校重拾課本，但當時林智堅因是長子，需負擔家裡經濟，所以必須面對現實生活，因此他做過3C賣場銷售人員，也做過跑龍套的臨演，協助家裡度過難關。

而林智堅會去當臨時演員並與吳宗憲留下難得的同框照，其實背後有滿滿洋蔥，當時林智堅剛退伍時適逢家中經濟巨變，除了要到工廠做臨時工養家，為了再多賺點錢，因此去當臨演，1天就為多賺2000元薪資，《超級天兵》電影也因此留下他當年客串的青澀模樣。

林智堅強調，縱使當時半工半讀，他也要堅持完成學業，所以選擇在地私校的在職專班，繼續完成學業，希望彌補過往的不足。甚至在從事公職後，因為對於政治領域想要更加探究的想法，而去報考台大的國發所在職專班。

最後林智堅強調，「學歷的討論對於我而言，不是最重要的，重要的是我個人的聲譽與人格」。林智堅也坦言，從事政治工作與公眾服務，倚靠的不是學歷，而是貼近人民、了解民意、感受民眾的生活需要。