葡萄王生技為拓展多元通路經營，插旗台中開設「健康活力館」。24日舉辦新館開幕，邀請藝人謝祖武擔任一日特派列車長，與民眾歡樂互動並進行新店導覽。

準後疫時代，葡萄王選在台中交通樞紐的台中火車站開設「健康活力館」台中店。

葡萄王表示，2017年在平鎮總公司旁成立「葡萄王觀光工廠」，創立至今，無論銷售或是客人回饋都有不錯的回響。為延續企業理念將健康傳遞至台中，進而成立全台第二間的品牌獨立自營店。

葡萄王還表示，台中館販售葡萄王一系列商品，藉由獨立品牌實體店的經營，提供試吃與專業產品介紹的深度服務，讓葡萄王品牌意象能更植入人心。

葡萄王生技董事長曾盛麟表示，健康活力館進駐台中，在企業營運上，不僅代表葡萄王在通路創新與多元拓展的推進，同時也展現葡萄王深耕在地與提升品牌經營的嘗試及努力。

他說，未來期許健康活力館能成為葡萄王在中台灣的動能引擎，透過精質服務連結民眾在健康保健上的需求，落實葡萄王「健康專家 照顧全家」的企業理念。