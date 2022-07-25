行政院長蘇貞昌今（25日）上午8時召開擴大防疫會議，全球疫情上周增加7％，蘇貞昌表示，有多數國家針對自身的防疫政策進行調整放寬，而台灣目前正面臨兼顧疫情與經濟的關鍵時刻，預估未來可能的疫情趨勢並滾動檢討，亦應預先評估政策對於台灣在國際經貿情勢的影響，在兼顧防疫的基礎上，讓台灣能夠持續與世界接軌。

蘇貞昌表示，已有多數國家針對自身的防疫政策進行調整放寬，而台灣目前正面臨兼顧疫情與經濟的關鍵時刻，相關防疫措施的調整，不僅牽動國人對於政府防疫的信任，也關乎台灣是否能夠與世界持續進行貿易及互動往來。

他說，台灣在防疫政策的調整上，除應預估台灣未來可能的疫情趨勢並滾動進行相關防疫措施的檢討外，亦應預先評估政策對於台灣在國際經貿情勢的影響，在兼顧防疫的基礎上，讓台灣能夠持續與世界接軌，也讓世界各國願意並持續與台灣交流互動。

蘇貞昌表示，感謝指揮中心使每6個月至4歲幼兒的疫苗施打作業能夠順利進行，請指揮中心鼓勵家長能夠在評估相關資訊後，帶著家中幼兒前往各接種站施打疫苗；此外，指揮中心上周已宣布50歲以上長者以及18歲以上因工作而有出國需求者可施打第4劑疫苗，請指揮中心持續依施打情形盤整疫苗數量，進行必要採購。

蘇院長指出，目前每周入境人數雖有上升，但仍維持在總量限制之內，請指揮中心持續針對防疫旅館等相關量能進行盤整，而為使旅客在歷經長途飛行後能夠儘速完成通關程序，請指揮中心積極與交通部滾動調整，持續優化機場優先通關通道及引導服務；此外，也特別感謝機場醫護人員為配合航班時間，多數時間需穿戴全套裝備連夜整備並進行採檢，備極辛勞，也請指揮中心適時鼓勵與慰問。

指揮中心表示，全球疫情上周增加7％，另因值暑期旅遊季節，以及Omicron亞型BA.4及BA.5病例持續增加。鄰近國家病例增幅更大，日本增幅71％、韓國高達85％、菲律賓也達31％，各國還因檢測量縮減而可能低估病例數。

國內全國新增本土病例數呈緩降趨勢，輕症及無症狀比例為99.53％，目前仍為廣泛社區流行，國內已檢出BA.5本土病例，且境外移入病例數呈上升趨勢，入境採檢陽性率連續6周上升，上周（7／18-23）整體採檢陽性率為4.59％，境外移入病例中持續檢驗出BA.4及BA.5變異株，另有檢出1例BA.2.75亞型，將持續關注並監測變異株對疫情之影響；此外，自本月7日起調升入境總量管制為每週4萬人後，本月20日單日入境6341人為近期高峰，桃園機場入境通關及交通作業尚屬順暢，防疫旅宿使用率亦有增加趨勢。