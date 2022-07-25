雲林縣斗六市發起「反焚化爐萬人連署」，要求經濟部工業局正式行文保證不興建。（張朝欣攝）

雲林縣斗六市公所與4名里長25日舉辦「反焚化爐萬人連署」記者會，強調公所已2度行文經濟部工業局，要求正式行文公所與雲林縣政府，保證不在雲林科技工業區興建焚化爐，卻遲未有下文，因此只能訴諸民意，藉由萬人連署讓中央重視，同時澄清地方政府同意興建焚化爐的不實謠言。

「反焚化爐萬人連署」在斗六市公所舉行，由斗六市長林聖爵、縣議員王又民、賴淑媛，以及長平里長高忠傑、虎溪里長陳明燦、正心里長張書德、保庄里長張帛絃等人共同主持，數百名民眾到場聲援並進行連署，要求工業局正式行文，保證不在雲林科技工業區興建焚化爐。

高忠傑等4名里長表示，4個里位於雲林科技工業區周邊，若興建焚化爐，受害最直接的就是里民們，工業局雖於日前撤銷此案，但一直沒有正式行文給斗六市公所與雲林縣政府，為了避免工業局以拖待變，或以綠能發電、資源整合中心等名目興建焚化爐，才會發起連署，確保自身權益。

林聖爵說，斗六市公所已於今年6月24日、7月6日，以書面資料正式發文經濟部工業局說明5大訴求，堅決反對興建焚化爐及掩埋場，但工業局至今完全沒有回應，打電話到工業局詢問，竟回覆「承辦人員沒有在座位上」，完全不重視斗六市民的訴求，令人非常氣憤。

林聖爵強調，25日萬人連署正式啟動，主文內容為「您是否同意要求經濟部工業局正式函文雲林縣政府與斗六市公所，明確表示未來不在斗六市設置焚化爐及掩埋場」，連署達標後將交給工業局，用民意讓工業局不要再逃避責任，給市民們1個明確的承諾。