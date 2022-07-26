阿爸是人也是有需求的！有正妹原本安排周末假日要追劇度過一天，豈料，當她開起網頁時卻發現昨日看的集數不見了，她趕緊去翻閱瀏覽紀錄，竟然發現驚人的一幕，裡面約有18個網頁都是謎片網站，讓她笑翻「原來爸爸還寶刀未老」啊；然而，原PO爸爸喜歡看的謎片類別，也引起網友熱議。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示周末假日一如往常開啟電腦，要當個米蟲度過一天，殊不知，當她發現昨天固定好的網頁不見了，她趕緊跑去翻閱瀏覽紀錄，卻出現驚人一幕，約有18個瀏覽頁面都是謎片網頁，她仔細看了一下瀏覽時間，差不多是她和媽媽睡覺之後，但是，最讓她意外的是「爸！您還真是寶刀未老啊，沒想到您的槍，還能使用啊」。

正妹因為想要追據度過周末假日，當她再打開電腦時，竟然發現爸爸的搜尋紀錄出現謎片網站。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示「阿爸也是個人，也是有需求的」、「還好吧，男生到80歲都有需求」、「發現現在的爸爸都沒在無痕」、「之前用我爸的平板 不小心看到紀錄也是這樣一整排的」、「大部分的人都會有生理需求，這很平常喔」、「我小學時看到搜尋紀錄一堆歐洲av女優，原來我爸這麼international」。

另外有眼尖網友還發現原PO爸爸喜歡看謎片的類型「都還是內射或乾繼母的類別」、「老爸喜歡 hot stepmom」、「看到了horny boy的時候還捏了一把冷汗，還好是stepmom而不是stepdad」。