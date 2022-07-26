疫情期間，長輩宅在家沒出門沒運動，社交活動也減少，恐導致失能風險增加，新竹市衛生局規劃「長者功能自評量表」，協助市民評估長輩延緩失能關鍵6大指標，如認知功能、行動能力、聽力等，及早發現、及早治療。

新竹市65歲以上人口有6萬2093人，市府推動5大照顧長輩政策，包括續發老人年金、重陽敬老津貼、老人免費健康篩檢、免費全口活動假牙，另長輩疫苗施打也推出主動造冊、發放通知單、接送服務等。

市府也配合國民健康署推動長者功能評估（Integrated Care for Older People，ICOPE），幫助長輩及早發現可能導致失能的風險因子，並透過運動與營養飲食等處置，預防、延緩失能的發生。

去年共6266名長輩接受專業人員評估，結果發現1093人有至少1項功能異常，其中以行動、認知、視力及營養異常較多，異常者也皆依長輩個別需求提供健康衛教及社區轉介服務。

代理市長陳章賢提醒長輩注意身心狀況，只要每3個月或自覺身心功能狀況衰退時，可勾選「長者功能自評量表」，若有異常，應盡早就醫；衛生局長吳欣席也說，竹市即將邁入高齡社會，大家不只要長壽，更要健康老化，讓身心功能維持在最理想狀態。

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新竹國泰醫院指出，近日至鄰近社區推廣長者功能自評，86歲林奶奶經由評估表，發現記憶力明顯減退並非正常老化現象，在現場志工幫忙下，至醫院評估，發現有微認知障礙情形，給予家屬相關衛教資訊及提醒增加居家認知訓練，並鼓勵林奶奶參與社區活動，現在林奶奶經常在社區「抬槓」，也幫忙分享功能評估的經驗與好處。

衛生局表示，長者功能自評量表不僅可由長輩定期自我檢視，家屬也能幫家中長輩評估延緩失能關鍵6大指標「認知功能、行動能力、營養、視力、聽力及憂鬱」，為鼓勵家中長輩自我評估，9月25日前回傳評估結果，還可抽2000元商品禮券。