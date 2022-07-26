中華女足今天在東亞盃4強決賽最後一役對決南韓，前30分鐘防守嚴密，沒給對手任何射正機會，未料第35分鐘起突然後防斷線，被李玟娥、康蔡林在5分鐘內攻進3球，終場前反撲未果再丟1球，以0比4落敗，本屆東亞盃以3戰盡墨作收。

中華隊本屆前兩戰不敵中國大陸、日本，都在開賽頭15分鐘內丟球，今天開賽後做好防守工作，超過30分鐘讓南韓射正掛零。第34分鐘中華隊陳燕萍掙得前場自由球，陳英惠遠射高出，是上半場中華隊最有威脅的一波攻擊。

未料在自由球射門之後，南韓球星池笑然在左路組織，張瑟琪突然殺入左側禁區傳中，助攻李玟娥小禁區內鏟射破門。中華隊還沒擺脫突然丟球的情緒，3分鐘後南韓崔有利右路傳中，前鋒康蔡林鏟射稍微蹭到球，程思瑜雖然碰到仍無法阻止它入網，南韓再下一城。

中華隊的亂流還沒結束，第40分鐘，池笑然左路輕巧挑傳，李玟娥突入左側區靈活變線晃過蘇芯芸後起右腳射門，攻入個人此役第2球，讓南韓上半場3球領先中華隊。

換邊後中華隊換下前兩場都踢滿90分鐘的林雅涵、蘇芯芸，結果賴韋汝、吳愷晴表現不錯，中華隊則到終場前全力搶攻，第87分鐘吳愷晴自由球造成南韓頭槌解圍出界，陳燕萍開出左側角球，可惜禁區內球員卡位搶點未果，3分鐘後中華隊左路吊中，丁家英左腳射門但沒有踢好，被門將輕鬆沒收。

補時階段，南韓接應邊線球後由康蔡林右路吊中，程思瑜擊球落空，後點的柯閔晶頭槌破門，鎖定最終比分。