金世正在《今日的網漫》再度搞笑熱血出擊，帶給觀眾滿滿的正能量。（friDay影音提供）

25歲韓國女星金世正今年因《社內相親》人氣暴漲，不到半年便光速回歸，在主演熱血爆笑漫改劇《今日的網漫》中飾演因傷放棄運動生涯的柔道國手，轉投自己同樣熱愛的網路漫畫產業，立志成為一位優秀編輯的真實漫畫奮鬥記，金世正表示「溫心靈」的正能量比自己還強，雖然這種熱情有時會讓人感到吃力，但更多時候是會被這種熱情所吸引而得到力量，自己在努力散發正能量時其實心裡還是會害怕，但「溫心靈」卻是無所畏懼，這點讓自己是既羨慕又覺得很了不起。

《今日的網漫》改編自日本漫畫家松田奈緒子知名作品，是韓國首部以網路漫畫產業為背景的電視劇，將帶觀眾一窺市值達1兆韓元（約合228億台幣）的韓國網漫生態，呈現網漫團隊在行銷上的戰略、堅持、淚水與熱情，金世正26日出席記者會時，被問到接演的原因和感想，她表示，該劇描述的是「為夢想加油」的故事，自己在讀劇本時感到「獨自築夢可能會很孤獨，但如果有人幫忙的話就更能追逐夢想了」，所以為了幫所有心懷夢想的人加油打氣、帶來安慰，因而選擇了這部作品。

崔丹尼爾在劇中飾演網漫公司副總編，被問及和金世正搭檔的感想，他先是回答「夏天時我很會流汗，拍戲時會比較累，但世正都不怎麼出汗」、「她總是充滿正能量，讓人也自然而然會產生力量」，隨即自爆說以前很喜歡女團I.O.I的〈Very Very Very〉，能和演唱者合作感到很榮幸。金世正還加碼爆料「他會邊說『原來那是妳唱的啊』邊跟我跳舞」。劇中和金世正同樣是網漫公司新進員工的南潤壽則表示因為這次的設定是「精英」所以很滿意地接下該角色，是以新進員工的心態去努力詮釋。

《今日的網漫》本周五（29日）起，每週五、六在friDay影音獨家與韓國同天更新。