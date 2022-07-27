日本傳統節日「夏日祭」喊卡近日登上大陸各大社交平台熱榜。從最初的江蘇南京開始，還包含雲南大理、山東棗莊、廣西桂林等多地，都紛紛取消相關「夏日祭」活動。例如7月25日，桂林吾悅廣場官微發布聲明，稱原定舉辦的2022年布穀鳥動漫展活動取消，隨後說明後續將舉辦國風、敦煌飛天類的活動。

另外雲南楚雄的太空奇幻主題樂園在說明中稱，舉辦方當時表示是舉辦普通動漫展活動，看到網友反映活動與「夏日祭」有關後，園方已取消場地租用，禁止舉辦方入場。甚至有多家場館業者都表明未來不再接受舉辦類似活動。

這波取消各地的「夏日祭」，要從原定7月17日舉行的南京A-3×ComicDawn18夏日祭說起。因為位於南京的歷史特殊性，加上被網友批評為何要慶祝日本傳統節日等不滿聲浪下，遭到被廣泛抵制後取消。

根據中新網報導，這引起的連鎖反應還在繼續。近幾日，已有江西新余、雲南大理、雲南楚雄、山東棗莊、廣西桂林、廣東韶關、山西大同、遼寧鐵嶺等多地主辦方或酒店發佈聲明，取消「夏日祭」活動。

其實，日本「夏日祭」在大陸引發爭議並非第一次。去年8月15日，廣州永旺夢樂城舉辦「夏日祭」，當時不少人穿著日式和服也在網上引發爭議。由於8月15日為日本二戰投降日，當時商場回應稱主要想烘托七夕節氛圍，也指該活動已取消，不再舉辦。