我空軍1架駐美F-16A/B戰機，6月7日準備飛返台灣進行F-16V構改升級時，過境夏威夷機場因遭遇起落架故障等原因迫降，造成機頭受損，當時機上人員平安。該架受損的戰機經過美方修復後，已在今天中午13時24分飛返降落花蓮空軍基地。

這架戰機在6月7日意外當時起落架未展開，在下午2時45分硬著陸，雖然並沒有人受傷，但工作人員為了移走戰機，造成檀香山機場4R跑道關閉好幾小時，所有的飛機被迫使用8R跑道。

當時從網友提供的照片中則可看到，戰機機頭著地，機尾捕捉鉤已放下，拉住攔截鋼繩，現場有消防車和其他工作人員戒備。

據了解，當時準備回台升級的11架，原本預計6月8日經關島後抵達花蓮基地，回到漢翔公司進行性能提升至F-16V構改，但7日降落夏威夷時，其中一架因遭遇起落架故障成功迫降，機頭受損。但空軍被迫延後計畫，其中6架則在6月10日下午3點20順利降落花蓮基地。

據透露，我在美國亞歷桑那州路克基地進行人員訓練的21中隊10架F-16戰機，將陸續分批飛回台灣進行性能提升（構改），6月是首批，下半年還有一批。

事實上，去年5月13日，空軍駐美10架F-16戰機，其中6架在路克基地展開訓練任務，經10次空中加油，飛行約10小時超過1萬公里後，返台降落到花蓮空軍基地，進行F-16V性能提升。