空軍罕見公布花蓮佳山基地洞內進行「夜間潛力裝掛作業」。 摘自中華民國空軍臉書。

空軍罕見公布花蓮佳山基地洞內進行「夜間潛力裝掛作業」。 摘自中華民國空軍臉書。

中華民國空軍臉書於昨夜貼文指出，漢光演習第二天，第五聯隊夜間潛力裝掛作業。貼文指出，空軍第五戰術混合聯隊於(26)日「漢光38號」演習執行「夜間潛力裝掛作業」，在戰機完成作戰任務後，返場實施彈藥整補，經武掛分隊迅速完成飛彈掛載作業，使戰機得以立即升空持續執行作戰任務；參演官兵展現出平日勤訓精練的成果，迅速、確實達成任務，以發揚空中戰力。

臉書並公布6張照片，包括掛AIM-120空對空中程飛彈等各型飛彈。據了解，這項夜間潛力裝掛作業，是在佳山基地山洞內執行。