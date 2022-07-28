台中市長盧秀燕日前腳傷復發，手術後目前靜養中，但國民黨台中市議員羅廷偉指控，疑似民進黨台中市長參選人蔡其昌陣營的群組，竟流傳嘲笑盧秀燕腳受傷的圖卡，他對此質疑並痛批：要多泯滅人性？

羅廷瑋昨（27日）在其粉絲專頁以「到底要多泯滅人性才能做圖卡，攻擊休養的盧市長？」為題，首先指出做圖卡是一項專業技術，沒學過的人根本做不出來。他質疑此舉是蔡其昌陣營所為，痛批，盧秀燕因腿傷開刀，「現在還躺在病狀上，群組內就流傳著攻擊盧市長的圖卡！」而根據羅所公布的群組對話，該群組中有成員貼了一張引述網友留言的圖卡，諷刺「年底就讓盧秘書好好養傷，好好休息」。

羅廷瑋表示，在上次蔡其昌助理造謠（指其助理指控台中市兒童疫苗注射效率低下），自己就曾質疑背後有「中央圖房」在散布假消息，而現在盧受傷，又在疑似蔡其昌群組中看到「如此低劣、消遣盧市長的惡意圖卡。」他質疑「這個專業人士是誰？是不是有集體操作的中央圖房？」更呼籲蔡其昌，若要參選市長「應向社會大眾，公開說明！」不過，被質疑的蔡其昌陣營尚未回應。