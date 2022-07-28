很有味道的電梯公告！近日1張社區公告引發討論，該公告寫「某住戶請注意，如果你有辦完事後，將保險套與衛生紙丟出窗外的癖好，本社區將不歡迎你」，目擊者笑說是很有味道的電梯公告，照片曝光引發討論，網友說「可能是偷吃，毁滅證據」、「為什麼要把小孩亂丟」。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1張社區的公告照片，該公告寫著某號5樓的住戶請注意，「如果你有辦完事後，將保險套與衛生紙丟出窗外的癖好，本社區將不歡迎你」，疑似是社區內其他住戶不滿該住戶經常從窗外丟垃圾，才會貼出公告要求對方自律，否則管委會將會以法介入調查。

社區公告寫到「某住戶請注意，如果你有辦完事後，將保險套與衛生紙丟出窗外的癖好，本社區將不歡迎你」，目擊者笑說很有味道的電梯公告。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該網友分享該照片，發文笑說「很有味道的電梯公告，（名稱）塗掉了啦，不要一直猜人家社區全名」；其他網友紛紛留言笑說「將以遺棄罪送辦」、「管委會只好介入你們入洞的權利」、「下雨時應該很吵，很多蛙叫聲」、「是不是滅證」、「可能子孫打到管理員」、「可能是偷吃，毁滅證據」、「為什麼要把小孩亂丟」。

先前大陸廣西桂林某社區大樓的的電梯，也有告示提醒住戶不要把使用過的避孕套往窗外丟「特別是04和03號房的業主、住戶」讓網友笑翻；還名網友分享在家中窗台發現疑是樓上鄰居將用過的保險套隨便往外丟，就降落在她的陽台，超噁心的景象讓她忍不住崩潰。