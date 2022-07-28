MOSFET廠力士（4923）受惠於MOSFET出貨持續成長，使第二季稅後淨利6,673萬元、年成長75.1％，上半年稅後淨利為1.25億元、年增126.3％，繳出高速成長的成績單。

力士第二季合併營收達3.3億元、年增14.3％，稅後淨利6,673萬元、年成長75.1％，每股淨利達2.41元。力士指出，持續受惠旗下兩大業務引擎，包括MOSFET成品受惠於PC/NB市場應用滲透率提高、以及電池、電源供應器應用逐步小量出貨貢獻，再加上尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片受惠中國封測廠主要客戶保持良好拉貨力道等。

力士表示，受惠旗下MOSFET成品、尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片Wafer兩大業務客戶保持良好備貨需求，帶動第二季投片量較去年同期成長約35％並達1.7萬片水準。

此外，觀察目前各市場應用對於體積小、提升功率轉換效能、節能等MOSFET成品較具優勢，力士亦積極拓展新一代ETG、RTG獨家自有專利技術於MOSFET成品業務，並導入與客戶新產品量產合作計畫有成，第二季ETG、RTG專利技術導入MOSFET成品業務合計比重攀升至17.87％，較去年同期的7.01％明顯提升，使第二季毛利率達35.2％，寫下單季新高。

展望2022年第三季，力士將持續深化PC/NB領域MOSFET成品於單一機種滲透率，以中和全球市場受通膨、客戶庫存調整等影響。另一方面，力士亦積極耕耘電源供應器、電池模組等領域業務合作機會，有望隨著電源供應器領域主要客戶共同研發新款MOSFET產品將逐步創造銷售貢獻。

並持續深化與既有客戶共同合作開發瞄準快充、車用、充電樁等符合未來市場高度需求應用之MOSFET產品，以期帶動未來營運良好成長表現。

另外，力士指出，公司重視留才、優秀人才培育及員工各方面福利，鼓勵員工參與公司營運，於今日董事會通過辦理員工持股信託，任職滿半年以上之員工可每月提撥薪資的8％，公司再依員工所提撥薪資金額並提撥同等金額，用於每月購買自家股票，除可變相替員工加薪，並讓員工參與公司營運經營成果、提升員工向心力。