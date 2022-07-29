金門縣府宣導節能，公告舉辦「一百種FUN電生活·SHOW出你的節電態度！」節電哏圖競賽，總獎金高達10萬元，獲得熱烈迴響。縣府建設處回應學子要求，決定將競賽徵件延長至8月31日，希望有更多有創意的作品來到。

縣府節電專案辦公室表示，自六月中旬公開辨理競賽以來，已收到許多優秀作品，未來在完成審查後，將規畫得獎作品作為縣府節電宣導之文宣素材。

縣府表示，考量學子們仍有兼顧學業需求，且新冠肺炎疫情仍持續影響，恐有不及報名參加的情況，決定延長徵稿時間至8月31日，歡迎尚未投稿的創意高手踴躍報名。

建設處說明，今年推出哏圖競賽，以節電為主題結合創新、活潑、趣味又吸睛的創意圖文，分享自己生活中的節電體驗，透過哏圖設計的創意行動，引起社會共鳴，以加深民眾對節電重要性的印象，使節電融入日常，變成生活潮流，發揮創意一同呼籲節電行動。

本次活動一律採取線上報名，社會組與學生組各設創意金獎、銀獎、銅獎及佳作獎，比賽總獎金共高達10萬元。相關問題可於上班時間撥打專線：321635洽詢。