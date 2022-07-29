韓瑜演了20年台語劇，突接國語發音戲劇不太習慣。（衛視提供）

尹昭德（左起）與李之勤3度合演夫妻。（衛視提供）

中法混血的夏朧首次挑戰60集長劇演出，讓她壓力頗大。（衛視提供）

劇中演員出席卡司發布會。（衛視提供）

最新戲劇《仙女姐姐來我家》今（29日）舉行卡司發布會，主要演員吳念軒、夏朧、韓瑜、尹昭德、李之勤等人皆出席。吳念軒在劇中飾演排行老么的「王琥珀」，個性真摯善良，但戲外卻非常調皮，時常做怪表情干擾其他人演出。

韓瑜因為笑點低常被逗笑，大讚吳念軒可愛，吳念軒還會得寸進尺要韓瑜送他回家，2人不時打情罵俏感情好，相差15歲有沒有發展「姐弟戀」的可能？韓瑜驚訝睜大眼笑答：「不行啦，他都可以當我兒子了。」

整部戲雖然走的是輕鬆有趣路線，但韓瑜卻抱怨沒有演喜劇的份，她飾演嚴肅專打離婚官司的律師，在家中是霸氣大姊，還兼任辛苦的單親媽媽角色，只能正經八百演出，「所以只能靠欺負吳念軒調劑。」拍了20年的本土劇，這次接演國語劇韓瑜直呼很不習慣，在讀劇本時竟自動將台詞翻譯成台語版本，讓她相當困擾，不過至今還沒有因此NG過。

劇中前夫則是李至正：「我對前夫很滿意，又高又帥！」可能是因為氣勢關係，劇中兩人的小孩也比較不敢跟她接觸，大部分時間都黏著李至正。

演出爸爸的尹昭德，劇中熱愛桌球，精彩比賽畫面都得親自上場，劇組還特別找了桌球教練為他進行特訓，總時數超過20個小時，練到右手「不舉」。尹昭德與李之勤3度合演夫妻，第1次演夫妻時他家暴李之勤，所以這一次就得疼愛她來補償，笑說2人夫妻情緣是「三生三世」。

中法混血的夏朧首次挑戰60集長劇演出，讓她壓力頗大，不只先去上了正音課，還特別聘請了專屬家教，每次拍戲前一對一校正發音，NG時會忍不住噴出法文髒話。

尹昭德說夏朧對自己的要求很高，2人第1次對話讀本時，她已經把劇本背起來了。尹昭德為了幫夏朧打氣，特地問她家鄉話法語的加油怎麼說，尹紹德現學現賣，但一旁夏朧很不好意思地說：「那句是用來鼓勵彼此，但是是髒話。」

飾演2姐的黃薇渟因為確診而缺席記者會，但透過視訊連線參與，她表示現在身體頭好壯壯，因為在家休養把之前的睡眠都補回來，皮膚也變得很好。她的上一部戲因為飾演孕婦而刻意增肥，這次為了飾演大明星加緊減重，每日打羽毛球，3個月剷肉8公斤，更擁有24吋水蛇腰。

而李聿安飾演王家三姐王珊瑚，是個熱衷神祕學，外出行事都要參考水晶球、塔羅牌，對此李聿安表示塔羅牌的部分她其實「入坑很深」，從高中時期就已經接觸、研究，笑說從學生時代就為了這個角色在準備。