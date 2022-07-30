陷入債務危機的中國恒大終於在29日晚公布上半年銷售成績，期間雖然恒大大動作拚銷售，但合約銷售金額僅人民幣（下同）122.6億元，按年衰退逾96％。恒大亦表示，鑑於大陸房市現況，預計集團的業務需要較長時間才能恢復，希望在2022年內公布具體重整方案。

中國恒大29日晚公告，2022年上半年，實現合約銷售金額122.6億元，合約銷售面積119.3萬平方公尺。在2021年上半年，中國恒大合約銷售額為3,567.9億元，合約銷售面積為4,301.4萬平方公尺。

中國恒大強調，目前不遺餘力地維持生產運營穩定，至今已售未交樓項目中96％已部分或全部復工，實際施工人數達到集團正常施工要求的86％。自2021年7月1日以來，公司已累計竣工交付房產23.2 萬套，建築面積2,419萬平方公尺。

關於境外債務重整進度，中國恒大坦言，鑑於大陸房地產市場仍在調整中，預計集團的業務需要較長時間才能恢復有序經營。中國恒大表示，預計本集團盡職調查工作將在近期基本完成，希望在2022年內盡快公佈具體重組方案並取得積極進展。

對於新能源車業務，中國恒大表示，恒大汽車自主研發的新能源汽車恒馳5已獲得銷售資格，並已於7月6日正式開始預售，截至目前已累計收到預售訂單超過3.7萬輛。