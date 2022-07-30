最高行政法院曾在聯席會議決議「公立大學就不續聘教師措施遭撤銷、不得提起訴訟」，《憲法》法庭29日判決，並作出決議，即牴觸《憲法》保障學術自由和訴訟權，判決將不再援用，代表公立大學解聘教師，若遭撤銷有機會翻案。台大校長管中閔在臉書發文表示，這讓大學自治再向前邁進。

台大園藝暨景觀學系一名李姓教授2006年8月起以助理教授身分任教，但到了2014年前仍未升等，教評會決議不續聘，他為此提出申訴獲勝，不過校方不服，提起再申訴，遭中央教師申評會駁回，之後台大提行政訴訟也敗訴確定。

台大隨即提出抗告，而最高行政法院在2017年6月舉行的第二次庭長會議，對再申訴決定不服而依法請求救濟者，僅為教師，不包括台大，駁回抗告確定，台大則認為該決議是侵害大學自主。

而《憲法》法庭昨日針對台大另外一起案件，即法律學院前陳副教授未通過教師評鑑、覆評的釋憲案作出判決，認定台大法學院教師評鑑辦法施行細則，未違反法律明確性、正當法律程序和比例原則，判決合憲。

對於兩起案子，管中閔在臉書發文表示，兩件釋憲案台大均勝訴‧這兩案關係到未來的大學如何處理教師續聘與評鑑，也使大學自治再向前邁進了一點，但強調「真正的大學自治還有很長的路要走」，不過台大一向堅持學術標準，不曾退讓，這次的判決結果證明了台大的堅持是正確的決定。