現任世界球后思薇雅蒂(Iga Swiatek)本季表現近乎無敵，寫下37連勝紀錄，超越名將大威廉絲(Venus Williams)的35場，可惜隨後在溫網中斷，而她保有的紅土18連勝壯舉也在今天結束，在波蘭女網賽8強思薇雅蒂敗給法國好手賈西亞(Caroline Garcia)，在家鄉球迷面前出局，這是她自2021年法網8強後的紅土賽場首敗。

Caroline Garcia continues her strong run of form to snap Iga Swiatek's 18-match clay win streak, defeating the World No.1 61 16 64.



The win is Garcia's 1st over a reigning No.1. https://t.co/TgpyOOYVhg — WTA Insider (@WTA_insider) July 29, 2022

波蘭球后思薇雅蒂今年拿下法網女單冠軍，接著在溫網連過兩關寫下37連勝，為本世紀最長，可惜止步32強中斷連勝場次，最近她回家鄉參加波蘭女網賽，於16強取得勝利拿下紅土18連勝，但今天吃了閉門羹，面對法國世界排名45的賈西亞以1：6、6：1、4：6三盤大戰敗北，除了錯失冠軍也中斷紅土球場連勝紀錄。

思薇雅蒂年僅21歲，2020年摘下法網金盃，成為史上首位獲大滿貫冠軍波蘭選手，接著於2021年溫網、美網闖進第4輪，而今年才是她大放異彩之時，先在澳網殺進最後4強，接著4月力奪世界球后頭銜，然後於5月義大利公開賽奪冠，更在法網一舉超越大、小威廉斯連勝紀錄，高捧生涯第2座大滿貫賽獎盃。