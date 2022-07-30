自助餐提供多樣菜色，是不少外食族的首選，不過一名網友抱怨，他在自助餐夾了6、7樣菜，加上一隻不算大的滷雞腿，竟要價250元，讓他相當無奈，不過有網友指出，「很多自助餐都是目測算價錢的，品項一多，阿姨可能沒看份量就算一道菜30元，你這樣夾虧大了」。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文分享在自助餐店所夾的菜色，從附圖可見，餐盤上約有6到7樣菜，包括滷豬皮、高麗菜、滷白菜、絲瓜、茄子、海帶絲，以及一隻滷雞腿。雖然菜色豐富，但價錢竟要250元，讓他不禁感嘆，「物價飛漲！自助餐隨便夾夾250元，荷包越來越薄了」。

照片曝光後，不少網友搖頭直呼，「這份量250元？最多150元吧」、「這樣的價錢去吃個小火鍋還比較便宜」、「250元我應該會去吃個簡單的日料套餐，或者吃個火鍋」、「兩個雞腿便當也不用那麼多」、「每一口都是錢的味道」。

不過也有網友指出，「很多自助餐都是目測算價錢的，品項一多，阿姨可能沒看份量就算一道菜30元，你這樣夾虧大了」、「自助餐夾越多種菜色越貴，基本費就很驚人，不如少樣多量」、「我自己估一道菜30元，你夾了7樣210元，加上雞腿40元」。