莊姓男子先前帶24歲的酒店小姐阿花（化名）出場，見阿花酒後意識不清，竟將其帶往一處旅館，趁機脫去衣物硬上得逞，不顧阿花極力反抗。案經上訴，高等法院考量莊男與被害人以50萬元和解，故予以減刑，撤銷原判，依強制性交罪，處3年5月徒刑。可上訴。

判決書指出，莊男2018年間某日凌晨帶著阿花出場，接續前往北市2間酒店喝酒到天亮，莊男見阿花酒後意識逐漸不清，便心起色念，同日上午9時許搭計程車將其帶往旅館開房間，強行脫去阿花的衣物硬上。

過程中阿花驚覺自己被帶至旅館且被脫光，崩潰哭求莊男停止行為，但莊男以體型優勢持續將阿花壓在床上性侵得逞，莊男於同日上午10時許離開旅館。事後阿花不滿被侵犯，通知酒店經紀到場並報警處理，全案經由台北地檢署檢察官偵結起訴。

案經上訴，高等法院審理時，認為莊男僅因滿足個人性慾，竟強行性侵阿花，顯然不尊重被害人的性自主權，造成其精神創傷，但考量莊男認罪，與阿花以50萬元達成和解，犯後態度已不同，故撤銷原判，依強制性交罪，處3年5月。可上訴。

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