一名身穿白襯衫的光頭男子日前到三民區建國路一間養生館，不過他看1樓放空城，自行打開櫃檯抽屜偷走4000元，女店員下樓時看到疑似有人影，趕緊清點清財物，果然發現錢不翼而飛，今中午郭姓老闆已到派出所製作筆錄，並表示從未看過該名男子，警方展開偵查中。

高雄一間位於三民區的養生館，29日發生一起竊盜案，監視器拍下，深夜23時許，一名身穿白襯衫的光頭男子看準店內沒人，擅自進入店裡面，接著打開櫃檯的抽屜，伸手抓走4000元現金，塞進褲子口袋後離開現場。

由於當時女店員正在樓上洗毛巾，下樓時看見詭異的身影，隨即清查店內財物，果然發現錢被偷了，調閱自家監視器影像，發現就是這名光頭男子趁無人入內行竊。

轄區三民第一分局長明派出所表示，竊案發生當日，該店家未向警方報案，經了解該店家發現財物遭竊時，郭姓老闆因其孩子生病發燒，未馬上向警方請求協助，31日郭姓老闆也到派出所製作相關筆錄，他稱並未看過這名光頭男，警方依規定受理並展開偵查，目前已鎖定犯嫌積極查緝中。