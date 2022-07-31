國安局長陳明通今（31）日再度發表聲明，談民進黨桃園市長參選人林智堅的論文案，強調他先協助林進行論文修正，隨後才將內容提供給余正煌參考。對此，媒體人黃揚明怒批，陳明通的聲明根本是共犯串供的證據，「不要再秀下限了！」

黃揚明今在臉書表示，首先，陳明通23日發表的4000字聲明，完全沒提到林智堅論文內的錯字來源，等到余正煌描述自己錯字的出處後，陳才跳出來解釋，「這樣會不會太晚了？」

接著，黃揚明質疑，陳明通今日聲明中提到，余正煌寫錯許明財學歷後稱來源為國民黨網站，但其論文內容卻是「根據選舉公報的記載」，陳同時提出一個叫做「選舉黃頁」的網站，稱裡面的許明財學歷確實為「多明尼克肯大學」。

但黃揚明認為，選舉公報一般應該是指中選會的「選舉公報」，而不是一個莫名其妙的「選舉黃頁」網頁資訊，且根據他所查到的資訊顯示，當時選舉公報上顯示的資訊就是「多明尼肯」，而非網站上的「多明尼克肯」，因此就算余正煌對此敘述有問題，「這也是您指導、口試通過的論文，您現在是自己承認自己放水對吧？」

黃揚明說，陳明通的聲明根本是共犯串供的證據，更證明他是一名放水、將指導的研究生彼此資料互相提供的不適任學者，不值得浪費時間閱讀，並批陳若要回應，怎麼不針對他提出的問題，「論文案爆發後，有沒有打電話給余正煌關切？且不止一次？」