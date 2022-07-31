民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，其過去在台大國發所的指導教授、現國安局長陳明通今再發表2000字聲明，強調是他「先修正」林智堅論文「再交給」余正煌作參考，林智堅隨後也開記者會回應「水落石出，還我清白」。對此，國民黨桃園市長參選人張善政批，只有這2人好好到台大面對委員會調查才是關鍵，再次呼籲他們不要再迴避。

張善政說，他覺得很奇怪，為什麼講論文的事情都是陳明通、鄭運鵬出來講，這個應該讓當事人出來講，而林智堅自己出來發了一個聲明，重點是不管林智堅也好、陳明通也好，就好好的本人到台大去面對委員會調查，這才是關鍵，但都只發書面聲明等，跟委員沒有實際的互動，問題就永遠問不清楚。他要再次呼籲，林智堅與陳明通兩位不要再迴避，好好的面對台大的審查會到現場去說明，相信這才是全國民眾期待的事情。

對於民進黨內部有「換堅」聲音，是否成為國民黨可能勝選的契機？張善政則說，不去評論民進黨任何內部所做的動作，國民黨就是一步一腳印往前走就這麼簡單，對整合的進度非常樂觀沒有問題，一定會達成最後的目標。