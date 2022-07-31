國安局長陳明通今天再發2000字長文聲明，是他先為民進黨桃園市長參選人林智堅論文做修正，再交給余正煌做參考。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶說，就問為何2人不親自到台大學術倫理審定委員會說明？她也要求陳明通將郵件往來紀錄、資料都交給台大學倫會，「這樣發聲明的方式，有符合蔡英文總統拿證據、說明白的要求嗎？」

賴香伶批，林智堅雖然公布論文資料，但是被大家找到很多錯誤的地方，相信「誠實還是最好的解決方案」，大家提出的質疑並沒有聽到他合理的解釋，甚至他自己過去的版本都可以改變？這是大家不能接受的，奉勸林市長要親自向台大學術倫理審定委員會說明，尤其資料在網路上被人質疑變造，也應該揭示當年真正的版本。

她也說，陳明通是不是也應把email往來紀錄、資料都交給台大學倫會？讓台大來檢視資料與判斷，而這次台大論文抄襲風波，陳明通局長是兩人的老師，也是最關鍵的人之一，一旦台大做出不利於林智堅的決定，陳明通也難脫責任，與其一再發出備受質疑的聲明，建議陳明通應該好好面對台大學倫會，讓台大學倫會的老師仔細詢問陳明通案情，「隔空喊話」並無助於真相釐清。