桃園市長鄭文燦今陪同民進黨桃園市長參選人林智堅開記者會指出，若調查員余正煌沒有換題目、沒有把2014年選舉當題目、陳明通沒有提供資料，爭議都不會發生，雖然大家很容易認為後交論文者抄襲前面的，但事實剛好並非如此，直指林放棄底稿重新調整用語，但余仍用該論文當底稿，感嘆選舉開跑只看到負面選舉、抹黑比賽，非常遺憾。

鄭文燦說，選舉已經開展1個月，但這個月以來沒有進入政績、政見比拚，只看到負面選舉、抹黑比賽，非常遺憾，這8年桃園有很多進步，希望下屆市長可以帶領桃園往前。

鄭文燦說，林智堅是在2013年進入台大國發所就讀在職專班，2014年才當選新竹市長，8年前以自己選舉當研究題目，是因時任所長陳明通正在研究台北市長柯文哲現象是否有外溢效果，各縣市選舉的第三者是否扮演槓桿腳色，因而有林智堅以自己選舉內部資料發展出來的主題。

鄭文燦直言，若余正煌沒有換題目，爭議不會發生；余換題目沒有選擇2014年選舉當研究主題，問題也不會發生；陳明通若沒有把研究方法和民調分析提供給余當論文基礎，爭議也不會發生。

鄭文燦說，只要把每一個論文形成過程攤在陽光下，台大學術倫理委員會或社會大眾，都能檢視論文每個階段如何形成，藉第三方公證的電子檔和往來的電子郵件可以看到，林智堅是先寫的論文、余正煌是先交的論文，大家很容易認為後交抄襲前面的，但事實剛好並非如此，而是林當選之後在指導教授建議下，以自己選舉當研究主題、以內部沒有公開的6次民調當變數分析，余也用同樣資料。

鄭文燦說2論文第一章第三、四、五節有8至9頁有相似性，這相似性的形成陳明通也親自解謎，包括錯誤形成、原始底稿怎麼寫等，可見林智堅放棄底稿重新調整用語，但余仍用該論文底稿，這都可以做縝密學術專業判斷，但陳並未認為誰抄襲誰，他認為2人架構有相似性，但問題意識不同、研究結論也不同，各自有其價值。

鄭文燦說林的論文有原創性，陳明通作為指導教授已把過程說清楚，林也把資料都上網供查詢，選舉可以接受考驗但不該被無限扭曲，尤其很多人並未看過2本論文，論文對林智堅而言，很努力學習並完成，從最原始民調資料、引述研究方法、相關參考文獻和最後結論，過程每個點都有交代，大家可以仔細看。

鄭文燦說，一個在職研究生也許不是100分，也許無法做一個全職研究者，但他努力完成論文，不該在選舉上被完全扭曲抹黑，這也並非理性社會該有的討論方法，應該回歸論文形成過程。

鄭文燦說，陳明通說提供論文給余當題材，但並沒有抄襲動機，選舉是同一個選舉，引述民調又是林的內部民調，才形成相似性，他們無意去指控任何一個研究生，把問題攤在陽光下是最好方法，大家可以看到真實的現象。