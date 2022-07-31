論文門風暴擴大！陳明通發表聲明稱「先修正才給余正煌參考」 林智堅最新回應

立委鄭運鵬今第2度陪同民進黨桃園市長參選人林智堅針對論文事件開記者會，他重申，「沒有做的事情真的很難去證明！」強調敢把所有檔案公開供全民檢驗「是我們的自信」，陳明通教授說明證實是陳修改林的寫作再轉給余參考，林的論文是「被提供」，希望選舉對立爭議到此為止，台大也能秉公處理。

鄭運鵬說，上周日就陪同林智堅和律師黃帝穎在中央黨部開說明會，當時提出時間順序、法律公證過的email資料跟部分檔案，他強調自己看過林智堅台大論文的相關資料，也詢問過團隊資料的正確性、沒有造假，所以才敢提供給大眾並公證，也給台大學倫會參考跟審理，但公開說明後，還是度過非常漫長的一周，繼續被捕風捉影、被有心人士斷章取義，非常辛苦。

「沒有做的事情實在是很難去證明！」只能提供時間順序和公證過、可接受檢驗的資料公開讓大家檢驗，昨天甚至進一步把檔案全部公開提供全國人民和選舉競爭對手可以檢驗，直指選舉競爭對手的檢驗一定比一般國人更嚴苛，「我們有這樣的自信，不但公證、公開說明，甚至全部都上網供大家檢驗！」

鄭運鵬說，陳明通是林智堅指導教授、余正煌口試委員，陳明通今發出的聲明證明林智堅沒有抄襲，的確是陳修改林智堅的碩士論文寫作，再轉給余正煌參考，希望陳的說明可以讓為了政治糾葛、政治仇恨、為了選舉對立的爭議可以到此為止，也希望台大學倫會可以秉公處理。