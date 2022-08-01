嘉義市議員戴寧涉嫌詐領、貪汙助理費518萬元，正在羈押、審理中，檢方再查出她於當選第1屆議員後即利用王姓前男友的郵局帳戶，不實申報助理費用，1年多詐領46萬5000元，檢方1日追加起訴戴寧貪汙罪嫌。

檢方調查，戴寧於2010年3月1日起擔任嘉義市第8屆市議員，並未實際聘用王姓男友擔任助費，卻要求王男提供中華郵政的帳戶，向嘉義市議會申領每月2萬元的助理費，2人於當年5月分手，但王男未拿回帳號，戴寧持續運用此帳戶申報助理費至2011年12月，1年多詐領46萬5000元助理費。

檢方調查，王男自稱與戴寧交往10多年，戴寧當選第8屆市議員及2010年農曆春節前後，即多次告知王男要用他的名義申報助理費，他的帳號、存摺及印鑑、提款卡都交由戴寧保管使用，但實際上王男並未做助理工作。

戴寧坦承王男是其前男友，但否認用王男的名義不實申報助理費，辯稱是當選後的議員服務處的助理聘用均是其已父親（已故）處理。