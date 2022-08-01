新北市八里五福宮長期熱心公益、關懷社會弱勢民眾，今(1)日更將中元普渡的民生物資825箱和白米3000斤等，市值65萬多元，捐贈給新北市好日子愛心大平台；新北市社會局長張錦麗專程前往代表受贈，並盛讚五福宮不僅是當地重要的信仰中心，更是公益的領航者。

五福宮主任委員、新北市議員鄭戴麗香表示，八里五福宮關懷在地弱勢民眾，每年農曆3月的武財神聖誕法會，信眾所供奉的民生物資，廟方已經連續6年捐贈給市府實物銀行和大平台。

鄭戴麗香指出，八里五福宮每年都有編列預算，來捐贈物資到新北市好日子愛心大平台，一年會捐贈2次，我們的公益項目也多元化，不管是捐救護車還是其他的獎勵金、獎學金等等，這些項目都一直在進行。

社會局長張錦麗表示，近2年受疫情影響，弱勢民眾在就業、就學、生活照顧上都受到衝擊，近期又因為國際俄烏戰爭情勢，「黃小玉」原物料短缺，萬物齊漲，弱勢民眾在維持基本生活所需的開銷，必須增加支出。

張錦麗說，八里五福宮不僅是當地重要的信仰中心，更是公益的領航者，不僅每年都捐贈普渡供品等相關的物資，每年還編列預算，讓弱勢民眾都能拿到生活用品跟食品，而他們獲得這些輸送的物資幫助之後，一定能有更多力量重新站起。

社會局表示，新北市好日子愛心大平台自成立至今，結合社會各界團體、宮廟、企業及善心人士的力量及資源，截至2022年6月底已媒合超過38億795萬元的市值物資和善款，累計超過3472萬人次受益。