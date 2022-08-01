北榮前急診部主任顏鴻章、外科部重建整形外科主任彭成康，榮任彰濱秀傳紀念醫院院長及副院長，兩人今天與北榮院長陳威明（中）合影。（北榮提供）

北榮前急診部主任顏鴻章、外科部重建整形外科主任彭成康，榮任彰濱秀傳紀念醫院院長及副院長，於8月1日履新上任。

彰濱秀傳紀念醫院院長顏鴻章表示，十分感謝北榮的栽培及北榮院長陳威明的提攜推薦，對於能到彰濱秀傳紀念醫院貢獻所長感到十分榮幸，將把陳威明院長的「五好」理念－「做好防疫、用心把病人與同仁照顧好、把學生教好、把醫院硬軟體環境及工作氛圍營造好、與人共好」，帶到彰濱秀傳紀念醫院。

顏鴻章說，上任後將與其他醫療體系密切合作，扮演好榮陽體系與秀傳體系的重要連結橋樑，與北榮建立兩院及體系間更緊密的臨床、教學、及研究交流的平台，促進雙方醫療人才、知識、技能等之交流，共同為提升彰化地區醫療品質而努力。

顏鴻章為急重症專家，國立陽明大學臨床醫學研究所博士，現任國立陽明大學急重症醫學研究所兼任副教授，曾歷練北榮急診部主任、部立金門醫院院長、台灣急診醫學會理事長等重要職務；彭成康為整形重建專家，國立陽明大學醫學工程研究所博士，現任國立陽明交通大學醫學院兼任副教授，曾任北榮重建整形外科主任，台灣燒傷暨傷口照護學會理事長等。

北榮表示，二位醫師都曾參與過921大地震、SARS、八八風災、八仙塵爆，COVID-19抗疫等國內重大災難救護，學養均佳，醫術精湛，是北榮全力培養的優秀人才。