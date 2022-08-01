全球NAND快閃記憶體控制晶片廠商慧榮科技宣佈，推出全新一代可客製化編輯程式的PCIe Gen5 SSD解決方案平台MonTitan，以滿足資料中心和企業級儲存應用的嚴苛的要求。

MonTitan平台是一款採用全新特殊設計ASIC和韌體架構，能針對效能和QoS進行最佳化。獨特的分層式韌體堆疊設計，具備高度靈活性，可讓客戶依照需求開發出具備差異性的解決方案，同時加快產品上市腳步並降低工程開發成本。

慧榮科技市場行銷暨研發資深副總段喜亭表示，為了因應資料中心的各項新挑戰，儲存平台和營運模式也必須跟著改變，SSD儲存解決方案因此不斷演進。MonTitan SSD解決方案是一款創新的PCIe Gen5 SSD平台，能滿足目前資料中心的特殊需求，同時提供更高的靈活性和可客製化功能，以因應未來標準的要求。

MonTitan是一款高效能和可客製化編程的PCIe Gen5平台，結合慧榮科技最新第三代NVMe控制晶片系列SM8366，可支援 OCP資料中心NVMe SSD和NVMe 2.0規格。採用慧榮科技獨有的PerformaShape和NANDCommand技術，MonTitan展現卓越效能及QoS，並符業界領先資料安全性。