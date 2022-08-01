宏碁(2353)集團旗下子公司智聯服務（6751）公告2022年第二季營收3.53億元，稅後淨利0.15億元，雙創單季歷史新高。同時上半年累計營業收入為6.67億元，年成長率達16%，稅後淨利為0.24億元，年成長率達41%，累計上半年度每股盈餘為1.35元，雖有現金增資股本膨脹稀釋效果，但每股盈餘仍較去年同期成長。

智聯服務近年營運有突破性發展，在系統整合服務方面，持續聚焦半導體產業，並且半導體上游IC設計產業客戶大有斬獲，從終端需求的個人電腦、整廠資訊設備的建構輸出乃至於資訊人力服務外包等，營收有接近翻倍成長的表現。同時，在晶圓代工及其他電子產業，亦繳出不俗的成績單。

智聯服務亦於日前宣布以每股45元金額，取得OT(Operational Technology)服務廠商旭誼工程股份有限公司33.33%股權，投資總金額為新台幣9千萬元。旭誼工程成立於2012年，主要營業項目為建廠所需之無塵室、機電及空調工程等，客戶多為台灣半導體及電子大廠，與智聯服務IT(Informational Technology)領域客戶具有高度重疊性，可提供給客戶IT加OT的一條龍式完整服務。