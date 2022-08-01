上任甫3個月的東洋(4105)新任總經理侯靜蘭喊出希望5年內業績能夠倍速成長，將從困難學名藥加速新藥上市、擴大海外市場、爭取大廠代工、疫苗等新品發展，將藉由各方面齊頭並進，達到穩定成長也邁向國際的雙重目標。

東洋困難學名藥在癌症領域表現突出，侯靜蘭說，將持續和策略伙伴合作，也會持續推動新藥上市，另外，目前智慧醫療領域發展空間很大，她說，智慧醫療是下一個醫療的大進展，台灣電子業很強，如何利用大數據，是十分值得留意的，目前與緯創醫學合作智慧輔具的推廣外，也為跨足智慧醫療領域開始預做準備。

在國際市場的布局方面，侯靜蘭說，東洋海外市場占比約6%左右，雖然很希望在短時間內能攀升，不過，受到疫情的衝擊，菲律賓生意受大很大的影響，將力拚這個市場能夠活化。現在海外占比最大的泰國將會持續深化，下個目標將鎖定為越南，而星、印、馬也都在布局當中，希望短期內海外營收占比能提升至雙位數百分比。

侯靜蘭表示，董事長林全曾說生技藥業應回歸關心健康本質，正因認同董事長的理念與初衷，她決定回到台灣加入台灣東洋。今年台灣東洋除了陸續推出新的學名藥物之外，也與國際知名藥廠合作引進新世代的抗生素和新型麻醉鎮靜藥物；而代理的細胞流感疫苗日前也獲食藥署新增核准適應症可用於6個月至3歲嬰幼兒；另外，?滿足與照顧銀髮長輩的防疫需求，含佐劑的新型流感疫苗也規劃於明年上市。