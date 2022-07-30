林慧萍今晚在高流開唱，大秀招牌溫柔美聲。（高雄流行音樂中心提供）

「真愛秀．藍寶石大歌廳」在30、31日於高雄流行音樂中心海音館開唱，首日由玉女天后林慧萍、金曲歌后黃妃、龍千玉、蔡小虎、王彩樺、曾心梅、蔡昌憲等輪番上陣。林慧萍時隔5年再度公開演唱，身穿一襲黑紗露肩平口小禮服壓軸登場，以招牌輕柔甜美飆唱經典〈往昔〉、〈結髮一輩子〉、〈情難枕〉等，引起尖叫。

林慧萍一上台開心向觀眾打招呼，「謝謝你們，大家好」，並直言這次參加演唱會很開心，在後台準備時，心情興奮又忐忑，「我的心還會一直跳，因為很久沒上台」，主持人張秀卿、邵大倫直誇林慧萍外型完全沒變，她謙虛說，「我在唱歌上很努力，但是在自然的狀態下，我承認現在看起來有點不一樣，但我還是你們的《白紗窗的女孩》」。

張秀卿、邵大倫一看到林慧萍上台，頻頻激動示愛，張秀卿也熱情憶起許多往事互動，讓林慧萍開玩笑要張秀卿走開一點，「妳到底要不要讓人講話」，逗笑粉絲。

主辦先前特別邀來余天、李亞萍夫婦倆用VCR錄製來講述當年藍寶石的黃金歲月，當時在6月錄製，余天近來驚傳小中風住院治療，邵大倫在台上也帶領觀眾一起集氣期許余天早日康復。「真愛秀．藍寶石大歌廳」2場吸引8500名粉絲朝聖，2天票房粗估共1500萬元。