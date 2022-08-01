炎炎夏日來一杯冰涼的手搖飲，馬上讓人瞬間「透心涼」。有網友發文表示，搖過的茶水不僅會產生泡沫，更能幫助內容物混合均勻，讓飲料的風味提升到新的層次，但現在卻很難得看到手搖店店員拿著雪克杯奮力搖飲料的模樣，讓原PO覺得相當可惜。文章一出，意外引來許多店員崩潰回覆，「我搖到手筋膜炎，一個多月都好不了」。

原PO在《Dcard》上以「手搖店都不搖了」為題發文，表示自己最近觀察到很多手搖飲都看不到「手搖」的動作，頂多把飲料交給客人時「簡單左右晃一下」，讓他覺得相當可惜，原PO認為，搖過的飲品不論是口感或是配料的均勻度都大幅提升，加冰塊搖過後會產生泡沫，在夏天時真的讓人一喝暑氣全消。

「老實說我覺得有搖過真的有差」，原PO認為，除了那些要有漸層才好看的打卡飲料，珍珠奶茶就是要均勻搖過，讓紅茶跟鮮奶完美融合，才會每一口都香香甜甜，「希望有人能懂我」。

貼文一出後，許多人表示其實還是有很多店家有在搖飲料，「萬波有啊，我搖到手筋膜炎一個多月都好不了」、「迷客夏不是會搖200下嗎」、「搖個一年我的手臂壯了一圈，傻眼」、「要是每杯都手搖，我覺得掛號已經離我不遠了」。也有網友分享表示，「搖一搖泡沫最後還是會被刮掉，不忙的時候才會搖」、「用果汁機尬口感會更綿密喔」。